"Лидером по числу проектов, вышедших в финал, стал Дальневосточный федеральный округ — семь проектов", — говорится в сообщении Агентства стратегических инициатив.

Конкурс проводится автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив" в рамках национальных проектов "Экология" и "Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года".

Всего в финал конкурса прошли 34 проекта из разных регионов РФ. Среди них проекты туристско-рекреационных кластеров "Тункинская долина" (Бурятия), "Лена" (Якутия), "Заповедная Камчатка: Земля людей, вулканов и лососей", "Земля леопарда" (Приморье). Также в числе финалистов проект туристско-рекреационного кластера в Хабаровском крае "Киты Охотского моря", два проекта в Сахалинской области — "Лагуна Буссе" и "Южные Курилы".

Так, проект кластера "Земля леопарда" предполагает объединение более 400 тыс. га заповедных территорий на юго-западе Приморья под эгидой единого проекта, главная цель которого — развитие экологического туризма в регионе.

По проекту "Заповедная Камчатка" планируется, что в туристско-рекреационный кластер общей площадью 335,9 тыс. гектаров войдет объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО Южно-Камчатский федеральный заказник и прилегающие к нему территории. Проект предполагает создание инфраструктуры и турпродуктов мирового уровня, улучшение инвестиционного климата региона, повышение качества жизни местных жителей.

В следующем этапе команды-финалисты примут участие в акселерационной программе, а затем презентуют свои проекты потенциальным инвесторам и представителям профильных министерств и ведомств. По итогам программы будет создан "упакованный продукт", готовый к реализации, — экономически обоснованные мастер-планы туристско-рекреационных кластеров на ООПТ и прилегающих к ним территориях. Конкурс завершится 16 октября, когда конкурсная комиссия объявит 10 территорий-победителей.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в мае заявил, что в России нужно активнее развивать внутренний туризм, форсировать возможности на этом направлении, формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в России, особое внимание уделять экологическому туризму.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на частичную компенсацию путешествующим по России средств, потраченных на путевку.

Ранее глава государства назвал развитие туризма стратегической задачей на Дальнем Востоке. Также Владимир Путин в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации напомнил, что только за последние пять лет Россию посетили более 125 млн иностранных туристов, что является результатом последовательной работы страны по развитию туриндустрии.