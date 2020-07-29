Она уточнила, что снизить цены удалось в результате переговоров, на которых туроператор сообщил отелям, турбазам и транспортным компаниям о гарантиях турпотока в Иркутскую область.
"В связи с этим отели пошли на скидки. Но первыми откликнулись транспортные компании — их новые автобусы простаивали", — сказала Сливина.
Она предположила, что снижению цен также способствовали переговоры с авиакомпанией "Победа", летающей в Иркутск.
Сливина уточнила, что сейчас в комплексных турах на Байкал у федеральных туроператоров используются только регулярные рейсы.
"Вопрос с чартером нам, в отличие от коллег из Бурятии, решить в этом году не удалась из-за сложной эпидемиологической ситуации", — сказала Сливина, напомнив, что лишь на прошлой неделе власти Иркутской области разрешили работать ресторанам в гостиницах.