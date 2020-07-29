"Когда туроператор "Пегас-Туристик" только заходил к нам, стоимость недельного тура на двоих составляла 120 тыс. рублей, что недешево. Вчера на координационном заседании по туризму туроператор сообщил, что ему удалось снизить стоимость тура до 47 тыс. рублей за двоих (с авиаперелетом в Иркутск — ИФ"), — сказала Сливина на пресс-конференции в иркутском пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь".

Она уточнила, что снизить цены удалось в результате переговоров, на которых туроператор сообщил отелям, турбазам и транспортным компаниям о гарантиях турпотока в Иркутскую область.

"В связи с этим отели пошли на скидки. Но первыми откликнулись транспортные компании — их новые автобусы простаивали", — сказала Сливина.

Она предположила, что снижению цен также способствовали переговоры с авиакомпанией "Победа", летающей в Иркутск.

Сливина уточнила, что сейчас в комплексных турах на Байкал у федеральных туроператоров используются только регулярные рейсы.

"Вопрос с чартером нам, в отличие от коллег из Бурятии, решить в этом году не удалась из-за сложной эпидемиологической ситуации", — сказала Сливина, напомнив, что лишь на прошлой неделе власти Иркутской области разрешили работать ресторанам в гостиницах.