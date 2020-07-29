"С 1 августа возобновляется выполнение рейсов по маршруту Минск-Таллинн-Минск", — говорится в сообщении "Белавиа" в Twitter.

В авиакомпании обращают внимание пассажиров, что в Эстонии действуют ограничения по въезду, с которыми следует ознакомиться перед полетом.

Как сообщалось, "Белавиа" с 30 мая открыла регулярные рейсы по маршруту Минск-Таллинн-Минск, полеты осуществлялись 4 раза в неделю. "Таллинн является так называемой "кремниевой столицей Европы", что способствует IT-взаимодействию между Эстонией и Беларусью. Также сюда приезжают туристы, чтобы провести семейные выходные, осматривая достопримечательности старого города, и совместить отдых с оздоровлением в минеральных водах "Ауга", — отмечали в авиакомпании.

С 18 мая 2020 года полеты были приостановлены решением эстонского правительства в связи с эпидемиологической обстановкой.