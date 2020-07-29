В течение предыдущей недели среднее число заражений достигло 327,7 в день.

"Число новых случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей также продолжает расти. За период в две недели до 25 июля включительно отмечены 31,7 случаев заражения при 30,2 перед этим", — пишет издание.

По последним данным на среду, общее число заражений в Бельгии достигает 66 тыс. 662. Это на 234 больше, чем было зарегистрировано во вторник. Число госпитализаций составляет 17,9 в день.

При этом отмечается снижение смертности от коронавируса на 29%. Средняя ежедневная цифра летальных исходов теперь составляет около 2,1 в день. Всего в Бельгии от COVID-19 скончалось 9833 человека.