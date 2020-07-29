С 10 августа начинаются полеты в Анталью. Они будут выполняться два раза в день, сообщает компания.

С 11 августа S7 запускает рейсы в Даламан, заявленная частота — от трех до семи раз в неделю.

На обоих маршрутах будут использоваться узкофюзеляжные Airbus A320.

Как сообщалось, с 1 августа РФ возобновит рейсы в Лондон, Анкару и Стамбул, а также на остров Занзибар (Танзания). С 10 августа начнутся полеты в курортные турецкие города: Анталью, Бодрум и Даламан. На первом этапе улететь за границу можно только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.