"AZUR air с 10 августа запускает чартерную полетную программу из Москвы в Анталью, Бодрум и Даламан. Расписание рейсов авиаперевозчика из Екатеринбурга в столицу составлено таким образом, чтобы обеспечить владельцам туристических пакетов удобные пересадки со своих регулярных рейсов Екатеринбург — Москва на свои же чартерные рейсы из Москвы на популярные турецкие курорты", — говорится в сообщении.

Такие стыковки спланированы авиакомпанией как из Екатеринбурга в Турцию, так и в обратном направлении из Турции в Екатеринбург.

Рейсы будут выполняться ежедневно на самолете Boeing-737-900 вместимостью до 215 пассажиров.

По информации пресс-службы, в настоящее время из Кольцово выполняется до 23 рейсов в Москву в сутки силами семи авиакомпаний: "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Победа", NordWind, "Алроса", Red Wings и S7 Airlines.

Как сообщалось, AZUR air 19 июля начала выполнять полеты из екатеринбургского аэропорта по маршруту Екатеринбург-Анапа.

Международный аэропорт "Кольцово " входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова", является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.

По данным Росавиации, по итогам 2019 года AZUR air перевезла 5,8 млн пассажиров (рост на 37% к предыдущему году), став по этому показателю седьмой крупнейшей авиакомпаний России. Согласно информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), последняя ранее работала в Anex Tour.