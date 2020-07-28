"Я хочу, чтобы все понимали: со второй половины марта до конца июля только из-за отмены спектаклей театр недополучил от продажи билетов 850 миллионов рублей. И это, не считая убытков от несостоявшихся гастролей в США, Японии и Европе, а если же посчитать все, то ущерб зашкалит за миллиард рублей", — сказал Урин в интервью "Российской газете".

При этом он подчеркнул, что "все финансирование со стороны государства сохранено в полном объеме". Также он отметил, что театр по-прежнему поддерживают спонсоры — "ни один из них не отвернулся". Все это помогло Большому удержать зарплату артистам и сотрудникам театра и не привело к "экстренным" увольнениям.

Говоря о новом сезоне, Урин сообщил, что театр "просто обязан представить публике обещанные спектакли".

"Это вопрос не только творческий, но и организационно-финансовый. Ведь когда речь идет о спектакле, который запущен в производство, и на него потрачены не маленькие деньги, и на 80 процентов он уже сделан, мы даже с юридической точки зрения не имеем права его не выпустить. Поэтому что-то из несостоявшегося во второй половине сезона мы покажем в новом сезоне или через год", — сказал Урин.

Глава ГАБТ сообщил, что театр откроет все три свои площадки — историческую, новую и камерную сцены. "И количество премьер, запланированных на ближайший сезон, такое же, как и в прошлые годы. С единственной особенностью: мы максимально освободили от премьер сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Потому что это будет такой восстановительный период, и мы должны понимать, что он может оказаться всяким. Но ответы на все вопросы даст только работа", — добавил он.