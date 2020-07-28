"Всем руководителям предприятий санаторно-курортной отрасли и потребительского рынка необходимо неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора на своих объектах. В случае игнорирования предписаний, нарушителей ждут крупные штрафы или приостановка деятельности. Сейчас в Сочи много туристов и мы должны обеспечить их безопасность", — сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский на совещании во вторник.

Он отметил, что на курорте регулярно проводятся совместные рейды с правоохранительными органами и представителями Роспотребнадзора, направленые на выявление недобросовестных рестораторов и отельеров, нарушителей режима повышенной готовности.

"Все нарушители будут отвечать строго по закону. Администрацией города совместно с Роспотребнадзором направлены иски в суд по деятельности ресторана "Виноград", где в минувшие выходные состоялось массовое мероприятия. Также были выявлены нарушения режима работы в кафе "Плутус" и "Атлас", — подчеркнул градоначальник.

Он также добавил, что мониторинг объектов продолжается. На территории всего Краснодарского края продолжает действовать режим повышенной готовности. Также обязательным остаётся масочный режим внутри помещений.