"С 00:00 1 августа 2020 года возобновляется авиасообщение из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Великобританию (Лондон), Турцию (Стамбул и Анкара) и Танзанию (Занзибар). С 00:00 10 августа 2020 года также возобновляются полеты из указанных российских городов в турецкие Анталью, Даламан и Бодрум. В частности, непосредственно из аэропорта Внуково сообщение будет восстановлено с пунктами назначения в Турции (Стамбул (оба аэропорта), Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум) и в Великобритании (Лондон-Лутон). Рейсы в Танзанию на данный момент ни одним из авиаперевозчиков-партнеров не запланированы", — говорится в сообщении.

По данным аэропорта, рейсы в Турцию будут выполнять авиакомпании "Победа", Turkish Airlines, AZUR air, iFly. Рейсы в Великобританию будут осуществляться авиакомпанией Wizz Air UK.

"В среднем, по всем направлениям запланировано выполнение около 40 разворотных рейсов в сутки", — отмечает аэропорт.

В сообщении также говорится, что в планах авиаперевозчиков значится восстановление других действовавших направлений, "но их реализация полностью зависит от соответствующих межгосударственных договоренностей и решений".

"Так, в частности, авиакомпания Wizz Air Hungary планирует возобновление рейсов по маршрутам Москва — Будапешт и Москва — Дебрецен. Авиакомпания flydubai — на направлении Москва — Дубай. "Победа", AZUR air и iFly собираются восстанавливать свои сети международных маршрутов по мере принятия обоюдных правительственных решений об открытии границ и возобновлении воздушного сообщения. Учитывая то, что в заявленном расписании рейсов с высокой долей вероятности возможны изменения, их фактическое выполнение необходимо уточнять непосредственно у авиаперевозчиков", — говорится в сообщении.

Министр транспорта Евгений Дитрих заявлял, что авиавласти РФ ведут переговоры о возобновлении полетов еще с 30 государствами. Источник "Интерфакса" сообщил ранее во вторник, что Россия изучает вопрос об открытии в августе-сентябре авиасообщения с Южной Кореей, Венгрией и ОАЭ.



