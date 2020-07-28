"Обсудили возможность захода железной дороги в аэропорт. Считаем, что с учетом роста потока пассажиров, надо все же железную дорогу подводит к аэропорту. Такое поручения я сегодня тоже дал", — сказал Хуснуллин по итогам совещания в Крыму.

Он отметил в целом необходимость развития железнодорожного транспорта на территории республики.

"Мы рассмотрели возможность боле эффективно использовать железную дорогу между Севастополем и Симферополем, чтобы более часто начали работать как пригородные электрички, рассматриваем возможность по Севастополю использования как городского транспорта железной дороги — такое поручение я Минстрансу дал. Тему железнодорожного сообщения будем развивать", — резюмировал вице-премьер.