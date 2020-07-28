"С настоящего момента мы собираемся ввести обязательное ношение масок на лице во всех публичных местах, даже учитывая то, что мы в курсе того, что подавляющее большинство жителей Мадрида и так это делают", — заявила председатель правительства Мадрида Исабель Диас Аюсо.

Таким образом, теперь в Мадриде быть в маске необходимо даже на террасах баров. Бары и ночные клубы будут работать до 1:00, и все посетители обязаны иметь при себе паспорт и оставить свои контакты, чтобы в случае выявления заражения с ними можно было связаться и отследить их контакты.

Кроме того, власти призывают людей собираться группами численностью не более 10 человек.

Британия ввела 14-дневный карантин для всех прибывающих из Испании граждан, а Франция и Германия рекомендовали своим гражданам отказаться от поездок в Испанию.