По опыту предыдущих лет, фестиваль собирает большое число участников и зрителей. В прошлом году его посетили порядка 30 тыс. человек, более половины которых — жители других регионов.

"Формат и условия проведения рок-фестиваля практически исключают какую-либо возможность обеспечения необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор считает, что, учитывая распространение новой коронавирусной инфекции на территории области, а также прогноз ее развития в ближайшее время, проведение мероприятия в планируемые сроки может только осложнить эпидемиологическую ситуацию.

Также ведомство напомнило, что проведение рок-фестиваля "Чернозем" будет являться нарушением федерального и регионального законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Свое заявление ведомство сделало в связи с массовыми публикациями в СМИ, в том числе в сети Интернет, о планируемом проведении фестиваля. На сайте организаторов мероприятия также не содержится информации об его отмене или переносе.

В текущем году в рок-фестивале было запланировано участие таких исполнителей, как Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачев, Серега, группы "Сплин", "ДДТ", "Тараканы", "Черный вторник" и многих других.