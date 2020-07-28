"В "Парке Монрепо" реставраторы восстановили первый этаж библиотечного флигеля и утеплили его с помощью исторического и натурального материала — мха. Удалось сохранить 50% исторических бревен сруба. Из-за климатических факторов, плесени и насекомых-вредителей деревянное строение получило значительные повреждения", — говорится в сообщении.

"Кстати, реставраторы открыли интересный факт — строители флигеля не старались идеально подобрать бревна по размеру, все они разные по диаметру. Чаще всего использовались ближайшие к месту строительства деревья, растущие в лесу. При восстановлении удалось сохранить этот "исторический" почерк", — добавили в пресс-службе.

Реставрация объектов парка Монрепо в Выборге началась в апреле 2017 года. Всемирный банк реконструкции и развития выделил на эти цели 2 млрд рублей кредита, еще 200 млн рублей направила администрация Ленобласти. Планировалось, что работы в парке займут около двух лет.

Монрепо — единственный в России скальный пейзажный парк. Его история связана с именем президента Санкт-Петербургской академии наук Людвига Генриха Николаи, который приобрел имение в 1788 году. В начале XIX века здесь был построен Усадебный дом и Библиотечный флигель, а позже в парке появились мостики, павильоны и другие объекты. До 1939 года в усадьбе жили родственники барона Николаи. В конце 80-х годов был образован государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.