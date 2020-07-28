"Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю организован отбор проб для выявления возбудителя COVID-19 в образцах окружающей среды. В настоящее время исследованы пробы из поверхностных водных объектов, используемых для купания", — говорится в сообщении Роспотребнадзора во вторник.

Кроме того, организованы исследования воды в бассейнах, аквапарках, открытых водоемах, системах водоснабжения и канализования, централизованной системе питьевого водоснабжения, смывы с поверхности объектов, потенциально способствующих контактной и аэрозольной передаче возбудителя COVID-19.

"Возбудитель COVID-19 в исследованных пробах не выявлен. Работа в данном направлении продолжается. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", — отмечается в сообщении.