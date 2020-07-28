О подобном решении во вторник объявил министр туризма Греции Гарри Теохарис. Он также направил письма в Международную ассоциацию круизных линий (CLIA) и трем ведущим компаниям, MSC Cruises, Costa и TUI Cruises, в которых подтвердил, что лайнеры с 1 августа готовы принять порты Пирея, Родоса, Ираклиона, Волоса, Корфу и Катаколона.

"После первой швартовки в одной из шести гавань лайнеры могут отправиться в любой другой порт страны согласно их маршруту. Однако, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, условия могут измениться", — уточнил министр.

В конце июня CLIA заявила, что приостановка круизного туризма из-за пандемии привела Грецию к убыткам как минимум в 200 млн евро и потере более 1,7 тыс. рабочих мест.