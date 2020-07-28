"В целях предотвращения новой волны пандемии Франция с 1 августа ужесточает пограничный контроль для граждан 16 стран — США, ОАЭ, Бахрейн, Панама, ЮАР, Кувейт, Катар, Израиль, Бразилия, Перу, Сербия, Алжир, Турция, Мадагаскар, Индия и Оман. Эти государства входят в "красный" список из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки", — пишет портал.

Все прибывающие из этих стран, в том числе возвращающиеся домой французы, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, либо сделать тест в аэропорту во Франции.

Меры не затрагивают граждан ЕС, Великобритании и 12 стран за пределами Евросоюза, которые включены в "безопасный" список.

На данный момент добровольное тестирование на COVID-19 предлагают пройти в аэропортах Парижа, Бордо и Лиона.