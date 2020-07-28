"Так, 32 плацкартных, 28 купейных и 8 штабных вагонов будут включены в составы фирменного поезда №1/2 "Волгоград" сообщением Волгоград — Москва и поезда №47/48 сообщением Балаково (Саратовская область) — Москва. В свои первые рейсы с новыми вагонами поезда отправятся 28 и 29 июля", — говорится в сообщении.

"Кроме того, 20 плацкартных, 8 купейных и 1 штабной вагон нового модельного ряда уже поступили на Забайкальскую железную дорогу (ЗабЖД, филиал РЖД) для курсирования в составе поезда №69/70 сообщением Чита — Москва с 30 июля", — отмечается в сообщении.

Новый подвижной состав оборудован системами очистки и обеззараживания воздуха и климат-контроля, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, в каждом вагоне установлена душевая кабина. Конструкция штабного вагона позволяет одновременно проезжать в купе двум пассажирам с ограниченными возможностями и двум сопровождающим.

Одной из важных технических характеристик нового подвижного состава является система для очистки и обеззараживания воздуха. Очистка поступающего снаружи воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки. Они помогают удерживать пыль и неприятные запахи. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп. Они полностью безопасны для людей, так как находятся под крышей вагона, и пассажиры с ними не контактируют, отмечает компания.

Первый новый купейный вагон АО "ФПК" (пассажирская "дочка" РЖД) запустило в октябре 2019 года на маршруте Москва — Белгород. Плацкартные и купейные вагоны нового поколения курсируют также в составе поезда Москва — Владивосток.

Всего с начала 2020 года ФПК получила 168 плацкартных, 102 купейных и 27 штабных вагонов нового модельного ряда. До конца 2020 года планирует получить еще 86 плацкартных, 44 купейных и 14 штабных вагонов, построенных по принципу двухвагонного сцепа.