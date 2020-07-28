"Одна из основных задач, которую мы ставили при редизайне, — раскрыть на главной странице все варианты использования портала. Творческая команда сделала акцент на уникальных разделах "Маршруты" и "Квесты": именно они отличают "Узнай Москву" от других ресурсов и могут заинтересовать аудитории разных возрастов и предпочтений", — сказал Сергей Шакрыл, куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса ДИТ Москвы, чьи слова привели в пресс-службе.

Также на главной странице появились подборки, разделы с популярными и новыми объектами, добавил он.

Перед началом работы команда проекта "Узнай Москву" провела исследование по восприятию портала, чтобы сделать его удобнее и интерактивнее для пользователей. Новый дизайн главной страницы портала "Узнай Москву" разработан Студией Артемия Лебедева, уточнили в ДИТ Москвы.

Пользователям теперь стало проще искать и выбирать объекты и маршруты для прогулок на карте портала: благодаря установленному фильтру на ней можно оставить только то, что интересно прямо сейчас. Кроме того, редакция портала будет рекомендовать пользователям "Объекты дня"; в разделе "Новое" можно познакомиться с дополнительными интересными объектами, а если пользователь еще не выбрал, куда сходить, ему поможет раздел "Подборка мест и событий" и вкладка "Популярное".

Кроме того, на сайте появился блок с общей информацией о типах зданий и архитектурных стилях, где можно выбрать стиль из списка и увидеть подборку объектов по нему, а объекты культурного наследия выделены в отдельный блок. Также на главной странице появился раздел с историей города. Все объекты с аудиогидом теперь вошли в отдельный раздел, отметили в департаменте.

Портал "Узнай Москву" — это совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид по городским достопримечательностям содержит описания более 2 тыс. зданий и сооружений, 644 памятников, 328 музеев, 350 мест (улиц, парков, бульваров), сведения о 208 исторических личностях, 128 тематических прогулочных маршрутах и 66 квестах.

Мобильное приложение "Узнай Москву" доступно на русском и английском языках ("Discover Moscow") для устройств на Android и iOS в приложениях AppStore и GooglePlay.