"Согласно новому отчету, в результате лесных пожаров в Австралии погибли или вынужденно переместились почти три миллиарда животных. Пострадали 2,46 млрд рептилий, 180 млн птиц, 143 млн млекопитающих и 51 млн лягушек. Причем те животные, что смогли избежать пламени, скорее всего тоже погибли, поскольку огонь уничтожил их пищу", — передает телеканал.



Под угрозой исчезновения сейчас находятся 100 видов местных растений и животных, территория обитания которых сократилась вдвое.



Ранее сообщалось о миллиарде погибших животных в наиболее пострадавших восточных штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.



Пожары, которые произошли в конце 2019 и начале 2020 года, уничтожили более 115 кв. км лесных и кустарниковых территорий по всей Австралии. В огне погибли 30 человек, были разрушены тысячи домов.



"Это был самый продолжительный пожар в современной истории Австралии. Ученые связывают его возникновение с изменениями климата. Глобальное потепление удлиняет лето в Австралии и делает его более опасным", — сообщает Al Jazeera.