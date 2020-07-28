Рейсы по данным направлениям будут осуществляться пять раз в неделю: в Стамбул — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, в Анталью — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Для перелетов планируется использовать воздушные суда Airbus A321, Airbus A330 и Boeing 737.

Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с тремя странами – Турцией, Великобританией и Танзанией. С 1 августа Россия возобновит международные рейсы в аэропорты Анкары и Стамбула. С 10 августа – в Анталью, Бодрум и Даламан.