"AZUR air с 10 августа начинает полеты в Турцию. Рейсы будут выполняться из трех городов, откуда согласно решению правительства РФ разрешены международные полеты. Полеты будут осуществляться на регулярной и чартерной основе из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону на курорты Антальи, Бодрума и Даламана", — говорится в сообщении.

Кроме того, AZUR air запустит регулярные рейсы в Москву из Новосибирска, Уфы (по три раза в неделю), Казани (четыре рейса), Самары (пять рейсов) и Екатеринбурга (ежедневно).

"Расписание рейсов в столицу составлено таким образом, чтобы в первую очередь обеспечить владельцам туристических пакетов с перелетом на базе AZUR air удобные пересадки на чартерные рейсы авиакомпании в Анталью, Бодрум и Даламан из аэропорта Внуково", — отмечает компания.

В сообщении подчеркивается, что новые внутренние регулярные рейсы, прибывающие во Внуково, позволят пассажирам исключить переезды между аэропортами Москвы. Минимальное время между внутренними и международными рейсами составит около трех часов.

AZUR air с июля выполняет также внутренние полеты в Москву из Сочи и Анапы, дважды в день выполняются рейсы из Краснодара, и три раза в неделю из Красноярска. В целом внутрироссийская маршрутная сеть авиакомпании уже составляет более 20 направлений.