"С июля мы начали проводить исследования на возбудителя коронавируса в морской воде, в аквапарках, бассейнах и так далее. На сегодняшний день положительных находок в этой части нет", — сказала Пеньковская.

По ее словам, с началом курортного сезона в Крыму число выявляемых ежедневно случаев заражения коронавирусом выросло незначительно.

"В принципе, у нас показатель заболеваемости и по Крыму, и по Севастополю значительно не меняется. Есть незначительное увеличение, но мы взрывного всплеска не фиксируем", — отметила глава управления.

Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. Для отдыха местных жителей ограничения были сняты 15 июня.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 1139 человек, 15 пациентов умерли.