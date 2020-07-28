Испания попала под удар

"Спустя несколько недель после частичного возобновления международного туризма страны Европы вновь вводят ограничения. Так, Великобритания внезапно исключила Испанию из списка безопасных стран, обязав всех возвращающихся оттуда проходить 14-дневный карантин. Похожие ограничения ввела и Норвегия", — сообщает Euronews.

Решение стало ударом для экономики Испании, которая на 12% зависит от туризма. При этом Великобритания – главный въездной рынок для страны. Власти Испании возмутились решением и поспешили заверить, что отдых в стране безопасен. Они подчеркнули, что в 14 из 17 регионов Испании показатели заболеваемости коронавирусом ниже, чем в Великобритании.

В свою очередь президент Всемирной ассоциации туризма и путешествий (WTTC) Глория Гевара назвала этот шаг Великобритании "большим разочарованием" для тысяч британских туристов и "губительным" для туриндустрий Испании и Британии, которые и без того находятся в сложном положении.

Другие страны Европы тоже "закручивают гайки"

В бельгийском Антверпене произошел всплеск заболеваемости COVID-19, в результате чего в стране ограничили количество человек, которые могут собираться вместе. В Австрии более 50 человек дали положительный результат на коронавирус в курортном городе Санкт-Вольфганг на берегу озера. Рассадником инфекции оказался бар, часы работы которого было решено сократить.

В свою очередь Греция с 28 июля как минимум на неделю ввела обязательные справки на отсутствие COVID-19 для туристов, прибывающих самолетами из Болгарии и Румынии. В обеих странах ухудшилась эпидемиологическая обстановка.

А стоило ли запускать туризм?

Ряд экспертов считают, что попытки открытия международного туризма более опасны, чем стабильный локдаун. В долгосрочной перспективе эффект от этого может быть хуже, чем сиюминутная выгода от возвращения путешествий.

"Понятно, что турбизнесу нужен оборот, чтобы получать доходы. Но уже множество компаний потратили деньги, чтобы работать в соответствии с новыми принципами безопасности, а через несколько дней поняли, что работать не получается", — отмечает бизнес-портал Skift.

Кроме того, пошатнулось доверие путешественников, которые стали бояться, что застрянут на границе из-за внезапного введения ограничений какой-либо страной.

"Правительства непредсказуемы, их решения в отношении международных поездок зависят от множества факторов. Например, Великобритания меняла политику в этом вопросе трижды за месяц. Творится хаос, который плохо сказывается на туристической индустрии, которая просто не знает, чего ожидать", — заключает портал.

Согласно данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), число международных турпоездок с января по май 2020 года сократилось на 300 млн или 56% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это уже привело к падению доходов от туризма на $320 млрд, что втрое превышает аналогичный показатель во время глобального экономического кризиса 2009 года.