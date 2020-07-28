Так, с 28 июля в регионе возобновляют работу рынки и ярмарки непродовольственных товаров. При этом торговцы должны соблюдать дистанцию между торговыми местами не менее 1,5 метров с разделением встречных потоков покупателей. Посещать ярмарки можно только в масках и перчатках, детям без сопровождения взрослых вход запрещен.

На ярмарках запрещается дегустация продуктов и демонстрация непродовольственных товаров, предусматривающих контакт покупателя с продукцией. Непосредственно на ярмарке примерка допускается исключительно при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Также должно быть предусмотрено отдельное помещение для возвращенных после покупки товаров, которые должны храниться в нем в течение трех дней с момента возврата.

Кроме того, оперштаб принял решение 30 июля открыть внутренние помещения ресторанов и кафе, фут-кортов в торговых центрах. С 1 августа в регионе возобновляется работа санаторно-курортных учреждений. Принимать они смогут только жителей области. При этом отдыхающие должны предоставить справку либо о перенесенной коронавирусной инфекции, либо об отсутствии инфекции.