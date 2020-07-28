Вылеты запланированы в Анталью, Даламан и Бодрум. Представитель авиакомпании отметил, что заказчиком чартерных рейсов выступают ведущие туроператоры Coral Travel и TUI Россия.

Чартерная программа Coral Travel предусматривает полеты из Санкт-Петербурга в Анталью — один-два рейса ежедневно, в Даламан — два раза в неделю, в Бодрум — два раза в неделю. Из Ростова-на-Дону в Анталью — пять раз в неделю.

В рамках чартерной программа TUI Россия авиакомпания будет совершать ежедневные полеты в Анталью из Москвы (Домодедово), Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

Из Даламана планируются также ежедневные рейсы из Москвы, пять рейсов в неделю из Санкт-Петербурга и дважды — из Ростова-на-Дону.

В Бодрум из Москвы — пять дней в неделю, из Санкт-Петербурга — трижды, из Ростова-на-Дону — по средам и субботам.