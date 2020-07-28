"В случае стабилизации эпидемиологической ситуации, в первую очередь будут возобновлены авиарейсы с Россией, Турцией и ОАЭ", — сказал Боронов.

По его словам, республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение о возобновлении международных авиарейсов.

"В настоящее время соответствующие органы, министерство иностранных дел ведут работу с другими государствами, чтобы определить какой из рейсов будет возобновлен первым делом. В случае стабилизации эпидемиологической ситуации мы сможем возобновить международные рейсы", — отметил Боронов.

Киргизия из-за угрозы коронавируса приостановила регулярное международное авиасообщение с 20 марта.

По последним данным, в Киргизии зарегистрировано более 33 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 329 человек скончался, более 22 тыс. человек выздоровели.

11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.