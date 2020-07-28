По данным министерства, такая мера вступит в силу в среду 29 июля.

The Guardian отмечает, что это решение последовало в связи с небольшой вспышкой коронавируса в стране во второй половине июля.

Издание напоминает, что 10 дней назад органы здравоохранения обязали носить маски покупателей в супермаркетах. Кроме того, использование масок обязательно в общественном транспорте. Массовое отмечание народных праздников в стране запрещено до конца июля.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с 21 по 27 июля суточный прирост выявленных заражений COVID-19 в среднем составил 30 в то время, как с 8 по 15 июля за сутки их выявляли около 25.

Всего с начала эпидемии в Греции диагностировали более 4,2 тыс. случаев заражения, причем 202 инфицированных скончались.