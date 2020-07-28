"Судя по всему, Европейский союз намерен держать свои внешние границы закрытыми для путешественников из большинства стран, включая США и Россию, еще как минимум две недели на фоне резкого роста числа случаев коронавируса", — пишут СМИ.

Более того, Евросоюз намерен сократить список из 13 государств, гражданам которых разрешено въезжать в ЕС. В частности, из "белого" списка могут исчезнуть Алжир и Марокко. Ранее из него были исключены Сербия и Черногория из-за сложившейся в них неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Пересмотр списка разрешенных стран происходит каждые две недели. Очередное решение будет принято в среду.

"Новый рост случаев COVID-19 во всем мире препятствует усилиям Европы по возрождению экономики в течение летнего туристического сезона. В Евросоюзе по-прежнему преследуют цель сократить необязательные поездки между странами", — отмечают СМИ.