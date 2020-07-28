Заседание штаба прошло под председательством президента Анатолия Бибилова.

"Пока мы не будем уверены в безопасности наших граждан, подвергать их жизнь опасности мы не имеем права. Думаю, что дорога должна быть закрыта и август месяц", — сказал Бибилов, отметив, что решения об отмене ограничений будут приниматься в зависимости от ситуации.

При этом вводятся некоторые послабления для лиц, уже переболевших коронавирусом, которые смогут пересекать границу имея при себе медсправки и результаты тестов.

Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику, членов официальных делегаций, сотрудников диппредставительств, российских военнослужащих, граждан, выезжающих в связи со смертью близкого родственника, лиц, направляемых Минздравом для получения высокотехнологичной медпомощи, а также на водителей транспорта, привлеченного к обеспечению республики продовольствием и товарами первой необходимости.

В Южной Осетии на сегодня зафиксировано 89 случаев заболевания коронавирусом, из них 87 человек выздоровели.

18 марта правительство РФ временно ограничило въезд на российскую территорию для иностранных граждан и лиц без гражданства. Однако жителей Южной Осетии, более 90% которых обладают также российским гражданством, это ограничение почти не коснулось.

Власти Южной Осетии с марта ввели запрет на въезд в страну для всех иностранцев, кроме граждан РФ, а также закрыли госграницу с Грузией.