"ВТБ проанализировал объем транзакций россиян в рамках сети своего эквайрингового бизнеса за пятницу-воскресенье, сравнив их с показателями прошлых выходных июля. Объем трат в туристических агентствах в минувшие выходные превысил 150 млн рублей. По сравнению со средним значением выходных июля рост составил 40%, при этом показатели 18-19 июля превышены на 18%, 11-12 июля – на 65%, 4-5 июля – на 48%", — сообщает пресс-служба банка.

При этом спрос на авиабилеты за тот же период не изменился: в первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения прямые заказы авиабилетов составили лишь около 115 млн рублей. Средний показатель предыдущих выходных июля оказался выше на 28%. Данные 18-19 июля были выше на 19%, 11-12 июля – на 31%, а 4-5 июля – на 35%.

Как считают в ВТБ, рост трат в турагентствах связан с тем, что большинство россиян отправляются на отдых в Турцию организованно, покупая готовые турпакеты.

"С учетом того, что август – это пик сезона отпусков, полученный в минувшие выходные рост в 40% может быть только стартовой точкой, и объемы продаж продолжат расти. Насколько это скажется на покупке авиабилетов напрямую у перевозчиков – пока вопрос открытый. Более объективные данные в этом сегменте можно будет получить только после того, как доступными для перелетов станут, например, другие страны Европы", – цитирует пресс-служба руководителя департамента эквайринга – вице-президента ВТБ Алексея Киричека.

По данным банка, в июне суммарный объем трат в наиболее популярных туристических регионах России составил 4,2 млрд руб., что почти в 1,5 раза ниже значений прошлого года.

"Однако уже за первую половину июля динамика скорректировалась, и объем трат составил уже около 2,5 млрд, что сопоставимо с результатами за аналогичный период прошлого года. Регионами-лидерами по объему трат, помимо Москвы, стали Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Байкал", — сообщили в пресс-службе ВТБ.