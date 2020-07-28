Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с тремя странами – Турцией, Великобританией и Танзанией. В Танзании полеты будут разрешены только на архипелаг Занзибар в Индийском океане.

Поездки на Занзибар в зимнем сезоне 2019 года предлагали некоторые российские туроператоры – Coral Travel, Anex Tour, "Библио Глобус" и другие. Сейчас в системе бронирования Anex Tour есть пакеты с перелетом регулярными рейсами в сентябре. Как пояснили порталу "Интерфакс-Туризм" в компании, чартеры туроператор ставить пока не планирует и особого ажиотажа вокруг направления не видит.

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе сервиса Туту.ру, нет заметного роста спроса на направление и со стороны индивидуальных туристов, хотя число запросов после объявления об открытии резко возросло. "Число поисковых запросов по авиабилетам в Танзанию выросло в десятки раз, но пока массово покупать туда билеты путешественники не готовы", — сообщили в компании.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), россиянам для поездки на Занзибар не нужна справка об отсутствии коронавируса. "По прибытии всем пассажирам измеряют температуру. Если у туриста будет повышена температура или он будет чихать, кашлять, чувствовать себя плохо, ему предложат сдать экспресс-тест на COVID-19 прямо в аэропорту. Если вирус подтвердится, путешественника отправят в госпиталь", — сообщили в АТОР.

Кроме того, на борту самолета туристам нужно будет заполнить специальную анкету (Health Surveillance Form), в которой указать название отеля, состояние здоровья и контактные данные.

Также в АТОР советуют россиянам перед поездкой на Занзибар приобрести страховку, покрывающую лечение COVID-19.

"Для россиян на Занзибаре действует визовый режим. Визу можно оформить либо в аэропорту прилета за 50 евро, как и поступали до пандемии 99% приезжающих в страну российских туристов, либо за один день и 60 евро в Москве. Она выдается сроком на 90 дней", — уточнили в АТОР.

По информации ассоциации, обязательных прививок для отдыха на Занзибаре нет. Тем не менее, для собственного спокойствия можно за 10 дней до поездки сделать прививку от желтой лихорадки.

Ранее эксперты сообщили порталу "Интерфакс-Туризм", что отдых на Занзибаре вряд ли будет востребован у россиян до конца октября, поскольку сейчас можно поехать отдыхать на море в более дешевую и близкую Турцию либо на российские курорты

По данным Росстата, в 2019 году в Танзании побывало около 4 тысяч российских туристов.