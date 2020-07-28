"Отвечу, наверное, на самый часто задаваемый вопрос в моем директе: могут ли турагенты поучаствовать в новой программе поддержки внутреннего туризма, на которую правительство выделило 15 млрд руб.? Безусловно, могут. Да, согласно условиям программы, прямое участие турагентств не предполагается, но они могут обратиться к своему туроператору, который поможет им в этом вопросе", — написала она на своей странице в Instagram.

По словам Догузовой, туроператоры заинтересованы в подключении к программе своих турагентстких сетей для увеличения продаж.

"Технически каждый туроператор будет самостоятельно обеспечивать участие тех турагентов, с которыми у него заключены договоры. Например, на сайтах туроператоров для турагентов могут появиться личные кабинеты (у некоторых туроператоров они уже есть), через которые можно будет подобрать для туриста поездку по России на условиях возврата части денежных средств. Таким образом, туроператор "увидит", откуда пришел турист, и заплатит агенту вознаграждение", — добавила глава Ростуризма.

Она подчеркнула, что программа поддержки внутреннего туризма "беспрецедентна и вызвала небывалый ажиотаж, а турагентства являются важным звеном для ее реализации". И посоветовала представителям розницы быстрее обращаться к туроператорам.

Правительство РФ выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма, разработанную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек на туры по России в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. – от 50 до 75 тыс., 15 тыс. – за поездку дороже 75 тыс. рублей. Старт программы запланирован на начало августа, в ней примут участие все регионы России, но получить кэшбек на поездки в Крым и Краснодарский край можно будет только после 1 октября. Среди условий для туристов – приобретение тура у туроператора либо отеля в онлайне и его оплата картой "Мир". Также поездка должна быть не короче пяти дней и может включать несколько регионов.

Цель программы — стимулирование скорейшего восстановления туристской отрасли, сильно пострадавшей от пандемии коронавируса.