"Туристическим компаниям возместят затраты, возникшие в период с 1 марта по 30 июня 2020 года. Субсидии предоставляются в размере затрат на аренду офисов, коммунальные и банковские услуги, а также оплату услуг связи и договоров страхования гражданской ответственности, но не более 100 тыс. рублей туроператорам и не более 50 тыс. рублей — турагентам", — говорится в сообщении.

Из краевого бюджета на эти цели выделили субсидии на 36 млн рублей на возмещение затрат туроператорам и турагентам, еще около 20 млн рублей будут направлены в виде грантов для реализации проектов по развитию туризма, отмечают в правительстве. Для получения субсидий необходимо подать заявку в агентство по туризму Красноярского края до 1 октября 2020 года, уточняет пресс-служба.

Кроме того, 29 июля в крае стартует грантовый конкурс на реализацию проектов по развитию внутреннего и въездного туризма на территории Красноярского края. Максимальный размер гранта составит 500 тыс. рублей по каждому проекту. Заявки принимаются в агентстве по туризму до 10 сентября.

Как сообщалось, с 4 июля в Красноярском крае сняты ограничения для въезжающих из других регионов России, введенные в связи с распространением коронавируса. Ранее пассажиров, прибывающих в аэропорт Красноярска, отправляли в обсерватор или на самоизоляцию по месту жительства на 14 дней. Для въезда в регион на другом виде транспорта ограничения не вводились.

При этом до сих пор в двух северных аэропортах региона — города Норильска и поселка Хатанга — действуют нормы, по которым все прибывающие в них авиапассажиры из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска и других городов и регионов страны, обязаны находиться на самоизоляции в течение двух недель по месту пребывания, либо в обсерваторе.