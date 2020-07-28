"С 29 июня, когда был снят ряд ограничений, Тульскую область посетили порядка 128 тысяч туристов, в то время как в июле 2019 года гостей было только около 97,5 тысяч. Увеличивается объем платных услуг в сфере туризма. Доля отрасли в валовом региональном продукте достигла 2%", — приводит пресс-служба облправительства слова Федорищева.

По его словам, в условиях ограничений оперативно были созданы четыре пакета поддержки предпринимателей, ряд мер предпринят специально для объектов туриндустрии. В настоящее время Тульская область активно включается в новую стимулирующую федеральную меру — систему частичной компенсации затрат для туристов.

В свою очередь председатель регионального комитета по развитию туризма Лариса Соломатина рассказала, что для привлечения туристов планируется развитие природно-антропогенного рекреационного комплекса "Романцевские горы" (Кондуки).

В настоящее время проработана возможность подключения площадки к коммунальным ресурсам. Площадь территории — около 1200 га. За выходные Кондуки посещают до 15 тысяч человек.

Губернатор Алексей Дюмин поручил рассмотреть возможность выделения бюджетных средств на первичное благоустройство территории.

По его словам, потенциальный инвестор для "Романцевских гор" найден, ожидается окончательное решение.

"В Тульской области уже есть знаковые туристические места. Однако задача перед регионом состоит в том, чтобы не только поддерживать созданное, но и развивать перспективные территории, куда захотят приезжать туристы. При комплексном подходе в развитии таких территорий мы сможем вывести туризм в области на качественно новый уровень", — подчеркнул Дюмин.

В частности, власти региона определили несколько направлений развития туристической отрасли после снятия ограничительных мер. В их числе онлайн-продвижение туристических объектов, внедрение электронной билетной системы в музеях, на концертных площадках региона. Важной составляющей является благоустройство городов и природных территорий для повышения их туристической привлекательности. До конца этого года власти Тульской области совместно со Сбербанком планируют провести оценку состояния туристической отрасли с помощью проекта анализа больших данных (big data).

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Тульской области с 16 марта, большая часть ограничений уже отменена.