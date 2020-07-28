"В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы установлена причина смерти альпиниста — так называемая горная болезнь, то есть влияние большой высоты и воздействие атмосферного давления", — говорится в сообщении.

По факту гибели альпиниста следователи проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы ГУ МЧС края, спасатели в минувшие выходные эвакуировали тело погибшего в базовый лагерь, который расположен на вулкане на высоте 2,5 км. Затем его доставили вертолётом Ми-8 "Витязь-Аэро" в посёлок Ключи Усть-Камчатского района, где передали сотрудникам следственного комитета.

Как сообщалось, 6 июля в камчатскую службу спасения поступил сигнал с просьбой о помощи. По словам заявителя, он вместе со своим другом совершал восхождение на Ключевской вулкан. На северном склоне, в 200 м от кратера, у его товарища резко ухудшилось состояние здоровья — сначала отказали ноги, затем он потерял сознание.

7 июля утром из Петропавловска-Камчатского в посёлок Ключи на высокопроходимом автомобиле "Урал" прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда. В ходе восхождения на вулкан, на высоте 2 км над уровнем моря, они обнаружили заявителя. Мужчину передали медикам, которые на вертолёте территориального центра медицины катастроф доставили его в краевой центр.

Спасатели продолжили восхождение и поиск второго альпиниста, которого в ходе облета вулкана на вертолете 7 июля обнаружить не удалось. Они поднялись на высоту 4,5 км, однако путь к вершине продолжить не смогли из-за сильного камнепада и схода селевых потоков в связи с активным таянием ледника на вулкане. В последующие дни было предпринято несколько попыток с помощью вертолета высадить группу спасателей возле кратера вулкана. Но погодные условия и парогазовые выбросы из кратера вулкана не позволили вертолёту приблизиться к месту назначения.

15 июля на Камчатку прибыла группа альпинистов из Владивостока, которая присоединилась к спасателям. В ночь на 23 июля им удалось достичь кратера вулкана Ключевской, где было обнаружено тело погибшего альпиниста. В тот же день они с телом погибшего отправились в обратный путь, их спуск осложнялся снегопадом и сильным ветром, камнепадами.

Ключевской вулкан — самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Он находится в Ключевской группе вулканов в северной части Центральной камчатской депрессии на правом берегу реки Камчатка. Ближайший населенный пункт от вулкана — поселок Ключи, который расположен примерно в 30 км от исполина. Высота Ключевского вулкана — более 4750 м.

В ноябре 2019 года началось вершинное извержение вулкана. В апреле 2020 года из кратера начала изливаться лава. Спасатели настоятельно рекомендуют туристам и альпинистам не совершать восхождения на извергающийся исполин.