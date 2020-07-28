"В 2019 году туристский поток в область составил 3 миллиона 150 тысяч туристов и экскурсантов, в том числе иностранных – более 93 тысяч. С января 2020 года у нас побывали порядка 700 тыс. человек. Снижение туристского потока из-за ограничительных мероприятий пока составило 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – тогда по итогам мая насчитывалось 1 млн 116 тысяч посетителей", — сказала она в интервью порталу "Интерфакс-Туризм".

По ее словам, из-за коронавируса власти региона вынуждены были ввести временный запрет на въезд туристов на территорию области и приостановить работу объектов размещения.

"В связи с этим ожидаем снижения турпотока в область на 10-60%. То есть, по итогам года мы можем принять от 1,86 до 3 млн туристов, в зависимости от продолжительности карантинных ограничений", — добавила она.