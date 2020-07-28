Согласно положению, совет объявляет о проведении конкурсов на соискание премий, определяет порядок представления работ, принимает поступающие материалы, осуществляет конкурсный отбор победителей, разрабатывает и вносит на рассмотрение правительства предложения по кандидатам, выдвинутым на соискание премий.

Председателем совета является руководитель Ростуризма (Зарина Догузова – ИФ).

Совет определяет победителей на соискание премий с учетом следующих критериев: новизна, уникальность и актуальность работы (проект обладает отличительными качествами, свойствами и реализован впервые, цели и задачи работы соответствуют общим направлениям государственной политики в области туризма), использование инновационных методов и новых подходов в ходе реализации проекта, прикладное значение для территорий РФ, результативность проекта и социальный эффект от его реализации.

При рассмотрении проекта ему будут присвоены баллы. Победителями на соискание премий признаются работы, набравшие наибольшее количество итоговых баллов.

На данный момент проект приказа Ростуризма находится на стадии обсуждения, которое продлится еще 14 дней.