Парк будет представлять собой комплекс достопримечательностей и исторических реконструкций знаковых эпох воронежского региона, а также спортивных и развлекательных зон. Он объединит кемпинг "Петровские корабли", тематические площадки "Казачий хутор", "Крепость "Таврово", "Верфи — причалы", "Слобода "Можай", Фестивальную и Историческую поляны, зоны "Эко-деревня", "Пляж", "База отдыха", "Детская", "Спортивная", "Рыбацкая" и другие, а также контактный зоопарк.

Парк может стать уникальной площадкой для проведения масштабных исторических фестивалей и будет способствовать привлечению туристов в регион.

Предполагается, что в работу туристического объекта будет вовлечено не менее полусотни предприятий малого бизнеса, при этом планируется создать более 250 новых рабочих мест.

Строительство будет вестись в несколько этапов в течение 2021-2029 гг. Инвестор планирует вложить в проект более 500 млн рублей.

"Дикое поле" станет первым масштабным историческим парком, не имеющим российских аналогов, отмечается в сообщении.

Дикое поле — историческая область неразграниченных и слабозаселенных причерноморских и приазовских степей у южных границ Русского царства. В XV-XVIII веках простиралась от Днестра на западе до Дона и Хопра на востоке, включая современную территорию воронежского региона. С XVI века началось русское продвижение вглубь Дикого поля, строительство укреплений для эффективной борьбы против татарских набегов. Позже была образована оборонительная Белгородская засечная черта, в состав которой вошли основанные в границах нынешней Воронежской области города Острогожск, Ольшанск, Коротояк, Урывск, Костенск и Воронеж.