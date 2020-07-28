"Регион приступил к поэтапному снятию ограничений в середине июля: 14 июля сняты ограничения на въезд гостей из других регионов России вне зависимости от целей поездки, отменены электронные пропуска на въезд и требование соблюдения двухнедельной самоизоляции для прибывших из других регионов. Но режим повышенной готовности будет действовать в области до 3 августа: дезинфекция, социальное дистанцирование и масочный режим в общественных местах по-прежнему обязательны", — сообщила она в интервью порталу "Интерфакс-Туризм".

Каманина также рассказала, что с 14 июля в Вологодской области открылись гостиницы, туристические базы и дома отдыха. Необходимое условие их работы – размещение в номере одного человека или одной семьи, а питание отдыхающих должно быть организовано в номерах. Разрешен также семейный палаточный отдых. Частично сняты ограничения на работу санаториев и профилакториев. Но пока они принимают только жителей Вологодской области по медицинским показаниям и с ограничением числа проживающих до 1-2 человек в номере.

"Музеи области возобновили прием индивидуальных посетителей, а также проведение индивидуальных и групповых экскурсий для групп не более пяти человек еще 18 июня. Открыты практически все объекты показа 27 государственных и муниципальных музеев. По рекомендации Роспотребнадзора посетители и сотрудники соблюдают масочный режим. К сожалению, пока музеи не могут принимать туристско-экскурсионные группы, однако мы надеемся, что в скором времени это ограничение будет снято", — добавила Каманина.

По ее словам, в регионе начали работу офисы туристических агентств, с 24 июня разрешена работа летних кафе и веранд, остальные организации общественного питания работают на вынос.