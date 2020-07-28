"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5395 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1620 (30,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 823515 случаев коронавирусной инфекции, 13504 умерших и 612217 выписанных (8888 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 197794.

В Москве во вторник, сообщает оперативный штаб, 674 новых случая COVID-19 за сутки, 10 смертей и 827 выздоровевших.

По информации оперативного штаба, еще 209 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области, 187 — в Ханты-Мансийском АО, 168 — в Санкт-Петербурге, 164 — в Мурманской области, 163 — в Нижегородской области, 162 — в Иркутской области, 153 — в Красноярском крае, 136 — в Ямало-Ненецком АО, 133 — в Ростовской области, 126 — в Московской области, 124 — в Челябинской области, 121 — в Алтайском крае, 115 — в Омской области, по 110 новых случаев в Ульяновской области, Приморском крае, Ставропольском крае. 109 — в Оренбургской области, 103 — в Новосибирской области, 101 — в Хабаровском крае, в других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Согласно данным оперштаба о смертности, еще 23 пациента скончались за сутки в Санкт-Петербурге, 14 — в Архангельской области, 10 — в Иркутской области, по шесть — в Ульяновской, Нижегородской областях, Красноярском крае, по пять — в Ростовской, Новосибирской областях, по четыре — в Коми, Тульской области, Приморском крае, по три — в Кировской, Оренбургской, Свердловской, Магаданской, Владимирской областях, Ставропольском крае, по два — в Кабардино-Балкарии, Бурятии, Ивановской, Московской, Тверской, Волгоградской, Курганской областях, Пермском, Хабаровском, Краснодарском краях, по одному — в Крыму, Мордовии, Ямало-Ненецком АО, Тыве, Хакасии, Астраханской, Пензенской, Саратовской, Челябинской, Томской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской областях.