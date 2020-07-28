Так, авиакомпания Turkish Airlines с 3 августа запускает регулярные рейсы в Стамбул. Перелеты на Airbus A319/A320 запланированы с частотой четыре раза в неделю.

С 10 августа будут выполняться чартерные рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан, отметили в "Платове", не уточнив названия перевозчиков.

Согласно расписанию на сайте аэропорта, "Уральские авиалинии" на 7 августа планируют рейс в Бодрум, на 11 августа — в Даламан. Nordwind 10 августа полетит в Анталью. AZUR air с 11 августа запускает рейсы в Даламан, с 15 августа — в Анталью и Бодрум.

Власти РФ сообщили о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа на прошлой неделе. Сначала откроются рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию — но только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Возобновление полетов в Турцию пройдет в два этапа: с 1 августа можно будет улететь в Стамбул и Анкару, с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.