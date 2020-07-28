С 3 августа рейсы по этому направлению будут выполняться по понедельникам, а с 12 августа — по средам и пятницам. Рейсы будут выполняться на самолете A320 вместимостью 162 пассажира.

В настоящее время "Уральские авиалинии" выполняют полеты из Екатеринбурга на Северный Кавказ по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

"Благодаря открытию дополнительных частот, уже этим летом рейс из "Кольцово" в Минеральные Воды станет ежедневным, а число вылетов достигнет девяти в неделю", — сообщает пресс-служба аэропорта.

Рейсы в Минеральные Воды из Екатеринбурга выполняет также авиакомпания "РусЛайн" (с транзитной посадкой в Саранске) — по четвергам и воскресеньям.