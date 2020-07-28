Это соответствует оперативным данным ведомства, опубликованным в начале текущего месяца.

В мае в условиях карантинных ограничений из-за COVID-19 падение пассажиропотока было на уровне 91% (перевезено 949 тыс. человек), в апреле — 92% (740 тыс. человек).

На внутренних линиях в июне пассажиропоток рухнул на 59,4%, до 2,8 млн человек. В международном сообщении показатель составил символические 40,3 тыс. человек (-99,3%).

Пассажирооборот компаний упал на 82,3%, достигнув отметки 5,5 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел уменьшилась на 27,8 процентного пункта, до 57,7%.

Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпаний в прошлом месяце вновь стала S7, которая перевезла 677,7 тыс. пассажиров (-49,3%). На втором месте — "Аэрофлот" (523 тыс. пассажиров, -84,2%), на третьем — "Победа" (439,2 тыс. человек, -51,5%). Четвертую строчку заняла авиакомпания Utair (200,6 тыс. человек, -73,1%), пятую — "Россия" (198,7 тыс. человек, -85,3%). Эти компании обеспечили перевозку 71,6% всего авиационного пассажиропотока в РФ.

С учетом операционных результатов авиакомпании "Аврора" (35,8 тыс. человек, -76,8%), вся группа "Аэрофлот" в июне сократила пассажиропоток на 79%, до 1,2 млн человек.

За январь-июнь 2020 года все российские авиакомпании перевезли почти 27,8 млн пассажиров (-51,8%), средняя занятость их кресел составила 71,2% (-10,4 п.п.). Только группа "Аэрофлот" снизила пассажиропоток на 54%, до 12,9 млн человек.