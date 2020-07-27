В рамках постепенного восстановления полетной активности португальская авиакомпания в августе намерена выполнять 500 рейсов туда-обратно в неделю и довести этот показатель до 700 в первый месяц осени, сообщается в пресс-релизе. В июле TAP осуществляла 46 полетов в неделю.

Тем не менее, авиаперевозчик отметил, что "список маршрутов и рейсов может быть скорректирован в зависимости от обстоятельств с учетом изменения ограничений в различных странах из-за пандемии, а также в соответствии с уровнем спроса".

В начале июля правительство Португалии заявило об увеличении своей доли в TAP до 72,5% с 50% для того, чтобы помочь национальной авиакомпании избежать коллапса после того, как она фактически перестала осуществлять полеты из-за закрытия многих стран.