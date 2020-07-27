"Первыми участниками социального проекта по инклюзивному туризму "Мир без границ" стали 20 детей с различными формами инвалидности и их родители. Вместе с опытными экскурсоводами они исследовали Калининградскую область по маршруту Неман-Черняховск-Знаменск. В Черняховске группа совершила пешеходную экскурсию по историческим местам, а затем сплавилась по реке Лава на байдарках и катамаране", — сказала Нигматуллина.

По ее словам, во время путешествия дети сделали множество фотографий, которые будут представлены на специальном конкурсе. Также юные туристы поучаствуют в викторине, где будут отвечать на вопросы об истории увиденных объектов.

Участниками проекта стали семьи из районов области, которые удалены от Калининграда. "Они хотят путешествовать, но не имеют финансовых возможностей, так как один из родителей, как правило, не работает и занимается больным ребенком. А социальный проект "Мир без грани", реализованный на средства президентского гранта, поможет им расширить восприятие представление о родном крае", — отметила организатор поездки.

"В нашей стране ни одна туристическая компания не занимается организацией туров для детей с инвалидностью. Пусть мы будем первыми. Пусть это пока не так масштабно. Но в нашей области мы сможем помочь 120 семьям провести один день в небольшом, но незабываемом путешествии. Нам предстоит организовать еще 19 поездок для семей, воспитывающих детей с инвалидностью", — подчеркнула Нигматулина.