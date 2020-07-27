"Первая леди рада объявить о планах о значительном обновлении Розового сада Белого дома этим летом", — говорится в заявлении американской администрации.

План реновации сада нацелен на "улучшение одного из самых эмблематичных мест на территории Белого дома". В этом месте президентская чета традиционно принимает иностранных гостей, в этом саду также, в частности, проходит церемония помилования индеек в День благодарения. Трамп нередко проводит в саду пресс-конференции, когда погода это позволяет.

"Сохранение истории и красоты Белого дома и его территорий — это свидетельство приверженности нашей нации заботе о пейзажах и нашей преданности американским идеалам, сохранению их для наших детей и будущих поколений", — сказала Мелания Трамп.

Розовый сад был создан первой женой президента Вудро Вильсона в 1913 году. Он граничит с Западным крылом Белого дома. Главным образом, в саду произрастают розы самых разных сортов и цветов.