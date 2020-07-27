"Эпидемиологические данные тревожны, и мы очень обеспокоены. Вот почему снова мы действуем так, чтобы держать ситуацию под контролем. Цель вполне ясна: избежать повторного введения всеобщего режима изоляции и не подвергнуть опасности период начала нового учебного года в сентябре", — объявила премьер-министр Софи Вильмес на пресс-конференции в Брюсселе после завершения заседания совета.

Она объявила об изменениях, которые на Национальном совете безопасности согласовали политики и эксперты-вирусологи и инфекционисты.

Пересмотрен круг общения бельгийцев в течение недели. В минувший четверг НСБ решил в связи с ростом в стране случаев заражения коронавирусом не расширять и сохранить ранее установленное для каждого ограничение на контакты в 15 человек в неделю. Теперь решено, что начиная со среды, 29 июля, этот "социальный круг" будет сокращен до пяти человек — как минимум на месяц.

Кроме того, это должны быть люди, предпочтительно, из одной семьи, которые поддерживают близкий контакт, не соблюдая дистанцию безопасности. Состав этого круга не должен меняться в течение предстоящего месяца. Дети младше 12 лет не учитываются в этом количестве.

При малейшем риске потери контроля над ограничениями массовые мероприятия должны отменяться. Допускается участие 100 человек в мероприятиях в замкнутых помещениях, и до 200 — на открытом воздухе. Это вдвое меньше, чем уже было разрешено.

Посещение магазинов вновь разрешается только по одному или в компании несовершеннолетнего из той же семьи. Время покупок в магазине не должно превышать получаса — то есть возвращено правило, действовавшее в начале режима изоляции в разгар пандемии.

Чтобы избежать в этот период наплыва людей в ряде наиболее посещаемых мест страны, власти переносят на сентябрь запланированное ранее введение бесплатных поездок граждан на поездах.

Дистанционная работа настоятельно рекомендуется правительством везде, где она может быть организована. Премьер-министр предложила внедрять посменную систему там, где дистанционная работа невозможна.

Вильмес особо выделила важность таких мер для Антверпена, где в последние дни наблюдается резкое увеличение числа заражений коронавирусом, что сильно беспокоит власти и специалистов.

"Будем помнить о том, что все эти меры принимаются для того, чтобы избежать повторной изоляции", — заявила в заключение глава федерального правительства.

На прошлой неделе НСБ уже предпринял некоторые шаги по ужесточению коронавирусных ограничений.

В частности, расширено число случаев, когда применение масок обязательно. Начиная с минувшей субботы, 25 июля, маски стали обязательными на рынках, антикварных базарах, ярмарочных аттракционах, торговых улицах, во всех активно посещаемых публикой местах. То же касается ресторанов и кафе, за исключением моментов, когда посетители находятся за столом.

Проведение нынешнего Национального совета безопасности было запланировано на пятницу, 31 июля, но эпидемиологическая обстановка в Бельгии в конце минувшей недели вынудила власти созвать это совещание на несколько дней раньше.