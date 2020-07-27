Театр возобновит работу 12 сентября с концерта специально для сотрудников медицинских служб. На нем будет исполнена Девятая симфония Бетховена, которая включает в себя "Оду к радости".

Осенний театральный сезон продлится до 5 декабря, когда состоится концерт пианиста Даниеля Баренбойма.

Музыкальный директор Ла Скала Рикардо Шайи официально откроет сезон 4 сентября исполнением "Реквием" Верди в Миланском соборе в память о жертвах пандемии коронавируса.

Ожидается, что правила социального дистанцирования как в зале, так и на сцене будут действовать до 21 октября, затем театр намерен вернуться к обычной работе.

Ла Скала — один из самых знаменитых оперных театров в мире. Он был построен в 18-м веке. Труппа театра регулярно выступает с гастролями в разных странах мира.

Италия считается одной из наиболее пострадавших в результате пандемии европейских стран. В этой стране с начала вспышки зарегистрировано 246 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 35 тыс. человек скончались впоследствии заражения COVID-19.