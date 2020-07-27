На сайте правительства региона сообщается, что запрет на проведение массовых мероприятий продлен до 25 августа. Кроме того, не планируется возобновление работы организаций отдыха детей.

"Во всех районах Ульяновской области предлагается организовать досуговые мероприятия с детьми индивидуально или с созданием малых групп не более десяти человек на внутридворовых территориях или пришкольных стадионах", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минобразования региона агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что в настоящее время в области нет открытых детских летних лагерей.

Также в Базарносызганском, Кузоватовском и Сурском районах, которые фактически находятся на третьем этапе снятия ограничений, предлагается открыть кафе и рестораны.

"Еще в четырех муниципалитетах с благополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой (Карсунский, Павловский, Старокулаткинский районы и Ульяновск) общепиту разрешено работать в формате летних веранд", — отмечается в сообщении.

В остальных районах рестораны продолжат дистанционный формат работы до 25 августа.

Глава региона отметил, что в районах с благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой предусматривается возможность проведения всероссийских и межрегиональных соревнований, в том числе с участием зрителей, но не более 10% от вместимости спортобъекта.

"Также предлагается восстановить работу кинотеатров, тиров, тематических парков, разрешается оказание услуг с очным присутствием граждан в музеях и библиотеках, а также проведение театрально-концертных мероприятий на открытом воздухе на объектах, перечень которых будет утверждён министерством искусства и культурной политики", — говорится в пресс-релизе.

В то же время в Ульяновской области продолжает действовать перчаточно-масочный режим и правила социального дистанцирования в публичных местах и общественном транспорте.