"Туристка с греческого острова Миконос прибыла в аэропорт Пафоса вместе с мужем и ребенком. Сотрудница аэропорта попросила ее пройти выборочное тестирование на COVID-19, однако женщина отказалась и оказала агрессивное сопротивление", — пишет портал.

Как отмечается, сотрудница получил ушибы и царапины, а путешественнице было предъявлено обвинение.

Кипр с 23 июля открыл границы для граждан 50 стран, они разделены на три категории в зависимости от эпидемиологической ситуации. Гражданам ряда стран при въезде на Кипр нужна справка об отсутствии COVID-19, другим – прохождение самоизоляции, а третьи могут въезжать свободно.